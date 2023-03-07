RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подрыв А-50 в Беларуси. Лукашенко придумал "невероятную историю" об "украинском диверсанте"

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (president gov by)
Автор: Наталья Юрченко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые подтвердив диверсию на аэродроме "Мачулищи", где подорвали российский самолет-наводчик А-50. При этом беларусский диктатор нафантазировал историю с "украинским диверсантом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белту".

Лукашенко заявив, что к подрыву самолета А-50 якобы причастен диверсант и его пособники. Он заявил, что "шпион" якобы был завербованный Службой безопасности Украины в 2014 году и разбирается IT-технологиях. Более того, диктатор утверждает, что "диверсанта" задержали.

"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент заявил, что "диверсанта готовили представители СБУ и использовались самые высокие технологии".

"То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, - это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован на нашу территорию", - сказал диктатор.

Стоит отметить, Лукашенко назвал свою историю "невероятной" и "подарком" и рассказал ее во время вручения государственных наград высшему офицерскому составу.

Диверсия в Мачулищах

Напомним, белорусские партизаны сообщили об атаке на российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском.

Белорусские и российские пропагандисты пытались опровергнуть эту информацию, но в сети появились видео удара дрона по самолету А-50, а также спутниковые снимки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусь