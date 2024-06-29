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Подсчет голосов на выборах в Иране указывает на второй тур с участием либерального кандидата

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Последние данные подсчета голосов на досрочных президентских выборах в Иране говорят о незначительном лидерстве кандидата-реформатора Масуда Пезешкиана. Однако он вряд ли наберет 50% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

К настоящему времени Пезешкиан набрал примерно 1595345 голосов, немного опережая своего оппонента Саида Джалили, у которого сейчас 1594868 голосов – разница всего в 477 голосов.

Кроме того, полуофициальное информационное агентство Tasnim со ссылкой на неофициальные подсчеты голосов сообщило, что выборы скорее всего перейдут во второй тур между Пезешкианом и Джалили на фоне прогнозов рекордно низкой явки избирателей.

Пезешкиан получил 42,2% всех голосов, а Джалили – 38%, сообщает Tasnim, не уточняя источник данных.

Полуофициальное информационное агентство Mehr также прогнозирует, что ни один из кандидатов не наберет 50% голосов (порог, необходимый для полной победы на выборах), и второй тур состоится 5 июля.

Tasnim также прогнозирует, что общая явка составляет около 40%, что является самым низким показателем за всю историю с начала президентских выборов в Иране после Исламской революции 1979 года.

Напомним, в Иране прошло голосование на выборах президента. Единственный кандидат-реформист Масуд Пезешкиан пообещал искать "дружеские отношения" с Западом, пытаясь побудить сторонников прийти на избирательные участки.

Подробнее о выборах президента Ирана – что нужно знать и какими будут последствия.

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Иран