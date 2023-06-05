Предприниматели обеспечили энергонезависимость роддома в Боярке

Центр акушерства и гинекологии больницы интенсивного лечения в Боярке Киевской области получил климатическое оборудование, которое работает на отопление помещений зимой и охлаждение летом, а также работает на возобновляемых источниках энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение инициативы "Ліга тепла".

Отмечается, что оснащение больницы состоялось благодаря работе открытой благотворительной инициативы украинского бизнеса "Лига тепла", к которой присоединились компания "Хуавей Украина", ПриватБанк и холдинг Energame.

Каждая из компаний перечислила 20 000 евро, которые были использованы для подготовки проекта, закупки необходимого оборудования и его установки в больнице.

За время существования "Лига тепла" собрала более 4 млн грн.

Боярская больница - второе медицинское учреждение, обеспеченное оборудованием, необходимым для поддержания комфортной температуры в палатах и кабинетах, в условиях перебоев с электричеством и теплоснабжением. Первым объектом "Лиги тепла" стал роддом в г. Ахтырка на Сумщине.

Основным принципом проекта является применение современных решений, позволяющих значительно повысить энергонезависимость заведения. В ходе подготовительного этапа рассматриваются разные технические решения, построенные на использовании чистой энергии возобновляемых источников.

Техническое решение, примененное в Боярской больнице, предусматривает использование тепловых насосов, которые с помощью теплообменников собирают тепловую энергию с воздуха и подают ее в помещение. Таким образом происходит обогрев помещений зимой или кондиционирование летом.

К тому же система почти не зависит от энергоснабжения – достаточно энергии простейшего генератора, что в условиях частых перебоев с электричеством является особенно полезным аргументом в пользу данного решения.

"Спасибо партнерам за возможность присоединиться к коалиции бизнесов в инициативе, которая призвана преодолевать гуманитарный кризис, вызванный войной, и масштаб которого является большим вызовом для общества. Поддержка уязвимых категорий населения, современные решения, экологическая составляющая - эти характеристики проекта резонируют с нашими корпоративными ценностями", - рассказал Герхард Беш, председатель правления ПриватБанка.

Управляющий директор "Хуавэй Украина" Ло Бинь добавил: "Мы ценим социальное партнерство ради будущего. Этот проект направлен на комфорт для матерей и новорожденных и энергоэффективность роддомов в Украине. Этот проект о будущем, которое рождается здесь и сейчас".

"Сегодня Украине приходится бороться за выживание и развиваться и строить свое будущее одновременно. "Лига тепла" - яркий пример этого. И я очень надеюсь, что мы на этом не остановимся. Поэтому, приглашаю другие компании перехватить ветку первенства от "Energame" и продолжить это движение восстановления Украины уже сегодня", - призвал Максим Ляшко, управляющий партнер международной инвестиционной компании Energame.

Над проектом постоянно работает также команда компании Vodafone Украина, которая и положила начало благотворительному челенжу "Лига тепла" и осуществляет дальнейшее администрирование проекта. Постоянным партнером инициативы выступает благотворительный фонд "Твоя опора", являющийся одним из крупнейших фондов Украины и единственной украинской организацией, входящей во Всемирную Федерацию Сердца (часть Всемирной организации здравоохранения).

Напомним, "Лига тепла" - благотворительный челенж, начатый компанией Vodafone, с целью обеспечения альтернативными источниками отопления роддомов в городах, разрушенных.

Организатором инициативы является Vodafone Украина, которая также выполняет администрирование проекта. Партнером инициативы выступает благотворительный фонд "Твоя опора", являющийся одним из крупнейших фондов Украины.

К инициативе Лига тепла может присоединиться каждый: любая компания или частное лицо. Бизнесу для этого достаточно заполнить заявку на https://www.ligatepla.com.ua/. Частные лица могут присоединиться к Лиге тепла, воспользовавшись QR-кодом, или внести свой вклад по указанным на том же сайте реквизитам.