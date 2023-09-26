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На предприятии "Укроборонпрома" разоблачили схему на миллиард гривен

Фото: на предприятии "Укроборонпрома" разоблачили схему на миллиард гривен (nabu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывшее руководство государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" - "Машпроект" подозревают в завладении более 1 млрд гривень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отметим, что холдинговой компанией предприятия является "Укроборонпром".

Так, правоохранители сообщили бывшим руководителям "Научно-производственного комплекса газотурбостроения "Заря" - "Машпроект" и директору частной компании-нерезидента о подозрении в завладении в составе организованной группы средствами ГП на сумму 62 млн долларов (1,32 млрд гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Речь идет о:

  • четырех бывших генеральных директоров ГП "НПКГ "Заря" - "Машпроект";
  • директоре частной компании-нерезидента.

Действия всех подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК. Экс-директору ГП и директору частной компании-нерезидента также инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК.

Следствие установило, что руководство ГП "НПКГ "Заря" - "Машпроект", которое экспортировало продукцию собственного производства за границу, организовало схему завладения средствами госпредприятия.

Для этого с компанией-нерезидентом был заключен ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции госпредприятия по поводу заключения с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов.

В результате этого в течение 2013-2018 годов на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 61,98 млн долларов в качестве оплаты за якобы агентские услуги.

Нанесение ГП ущерба на эту сумму подтверждает заключение судебной экономической экспертизы. В дальнейшем средства легализовали путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных бывшим руководителям ГП.

Кроме того, правоохранители направили запросы о международно-правовой помощи в более чем 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить "отмывание" незаконно полученных от ГП средств в размере 795 тысяч долларов и более 222 тысяч евро. Международное сотрудничество в производстве продолжается.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые, возможно, причастные к совершению этого преступления.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" на 118 млн гривен и доходом от его деятельности в течение десяти лет. Подозрения получили экс-мэр Одессы Алексей Костусев и еще два бизнесмена.

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НАБУУкроборонпром