RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Предприятия могут забронировать своих работников через "Дію": алгоритм

Фото: предприятия могут забронировать своих работников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Все критически важные предприятия могут забронировать своих работников через приложение "Дію". Для этого необходимо оформить онлайн-форму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

Как работает механизм бронирования

  • Руководитель предприятия обращается к порталу "Дія" и предоставляет данные ответственного лица, например руководителя кадровой службы.
  • Кадровик вносит всю необходимую информацию.
  • После этого руководитель своей электронной цифровой подписью подтверждает необходимость бронирования работника.

Когда заявки оформлены правильно, статус предоставляется автоматически в течение часа.

"Информация в реестре "Оберіг" обновляется также автоматически", - сообщил заместитель председателя Запорожской ОГА Владимир Чередниченко.

Для предприятия бронирование действует в течение 12 месяцев с момента, когда оно получило статус критически важного. Также бронирование работает в течение срока контракта предприятия с Министерством обороны.

 

Бронирование от мобилизации

Напомним, в Украине для сотрудников критически важных для экономики страны предприятий, военнообязанных, предусмотрели возможность бронирования от мобилизации.

Директор Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерий Ткач ранее сообщал, сколько компаний воспользовалось электронным бронированием в "Дії".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМобилизация в Украине