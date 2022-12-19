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Подписчики Маска решили, что ему нужно уйти с должности руководителя Twitter

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Опрос Илона Маска с вопросом, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter завершился. Большинство респондентов проголосовали "за".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу миллиардера и CNN.

Отметим, что недавно Маск заявил, что будет соблюдать результаты опроса. Оно закончилось тем, что 57,5% пользователей проголосовали "за", а 42,5% - "против". В общей сложности проголосовали около 17 млн человек.

При этом позже Маск возразил, что он имел ввиду назначение нового генерального директора. Да, он отметил, что пока нет преемника на должность.

"Вопрос заключается не в том, чтобы найти генерального директора, а в том, чтобы найти генерального директора, который сможет сохранить Twitter", - отметил он.

РБК-Украина сообщало, что Маск решил посоветоваться с пользователями, не покинуть ли ему пост главы компании.

Ранее Маск выключил аудиофункцию Twitter Spaces, позволяющую пользователям участвовать в групповых чатах с помощью платформы соцсетей.

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