"Подпишите петицию". Украинцев предупредили о новой циничной схеме мошенников: что надо знать

Кибермошенники придумали новую циничную схему, которая позволяет им получить доступ к персональным данным украинцев и их аккаунтам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Людям рассылают сообщения с просьбой подписать петицию о присвоении почетного звания, а ссылка перебрасывает на фейковую страницу. Там нужно ввести авторизационные данные, после этого мошенники получают доступ к аккаунтам жертв.
"Нужно обращать внимание на домен сайта, там должно быть gov.ua - и именно в такой последовательности. Это говорит о том, что данный сайт является правительственным и официальным, вводить на нем свои данные безопасно. Все остальные сайты являются фишинговыми, или такими, которые имитируют работу правительственных ресурсов и вводить на них свою персонально информацию категорически запрещено", - говорит начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Нацполиции Евгений Дороганов.
В МВД отмечают, что подозрительные сообщения с незнакомых номеров или адресов могут быть частью аферы.
Правоохранители призывают придерживаться следующего алгоритма в случае получения подозрительных ссылок:
Добавим, если вы таки стали жертвой мошенников, то следует обратиться в киберполицию, написав на электронный адрес: callcenter@cyberpolice.gov.ua, или позвонить по телефону 0 800 505 170. Также можно написать заявление на почтовый адрес: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, ул. Бориспольская 19, г. Киев.
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