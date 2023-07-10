Подписал обращение к Путину о признании "ЛДНР". В Киеве разоблачили бывшего нардепа

СБУ разоблачила в Киеве бывшего нардепа-коммуниста, подписавшего обращение к российскому диктатору Владимиру Путину о якобы признании так называпемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего народного депутата от запрещенной "коммунистической партии Украины", поддержавшего вооруженную агрессию РФ против Украины", - говорится в сообщении.

В преддверии полномасштабного вторжения России он был одним из организаторов обращения так называемого "международного союза советских офицеров" к президенту страны-агрессора.

В этом "письме" его подписанты просили главу Кремля признать "суверенитет" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в течение 2017-2019 годов бывший нардеп активно участвовал в массовых антиукраинских мероприятиях в Москве и агитировал за "присоединение" захваченной части востока Украины к РФ. Также он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск РФ.

"Выступления подозреваемого были распространены на Youtube-канале для неограниченного круга пользователей", - добавляют в Офисе генпрокурора.

После 24 февраля 2022 года фигурант ожидал "блицкриг" рашистов и скорую оккупацию Киева, о чем неоднократно рассказывал среди окружающих. Также он подстрекал своих знакомых помогать российским оккупантам в случае захвата столичного региона.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружена запрещенная коммунистическая литература и прокремлевские печатные издания. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Признание так называемых "ЛДНР"

В январе 2022 года в Госдуму РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Проект подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

15 февраля на фоне стягивания российских войск к украинским границам Госдума РФ поддержала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "республик".

Уже 21 февраля 2022 года, за несколько дней до масштабного вторжения в Украину Путин признал так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", что означало, что Кремль признал оккупированный украинский Донбасс как "независимые государства" с центрами в Донецке и Луганске.