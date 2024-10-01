Подполье под руководством ГУР уничтожило машину с оккупантами в Мелитополе

Днем вторника, 1 октября, во временно оккупированном Мелитополе были слышны звуки взрыва. Подпольям был уничтожен автомобиль с русскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
"1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, у завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110", - рассказали в ГУР.
По их данным, в салоне авто находились три военнослужащих российской оккупационной армии.
Следует отметить, что операцию по уничтожению оккупантов, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР провели украинские подпольщики. Они устроили врагу минную ловушку.
"ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", - подчеркнули в ГУР.
Мелитополь был оккупирован российскими войсками в конце февраля 2022 г. во время масштабного вторжения РФ. Несмотря на статус "тылового" города, там регулярно раздаются взрывы, поражающие склады и технику окупантов.
К примеру, 7 июля в городе произошла серия взрывов, а на аэродроме возник пожар. Местные СМИ сообщили о трех очагах возгорания, в том числе вблизи Каховского шоссе. После этих событий в городе пропали электричество, вода и интернет.
А в марте в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о спецоперации в Мелитополе и уничтожении враждебных целей.
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