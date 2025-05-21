Поджог дома Стармера: объявлено о подозрении еще одному украинцу

Дело с поджогом в Лондоне

12 мая в Лондоне произошел пожар в доме премьера страны Кира Стармера. Как сообщили тогда в полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Речь идет о доме, где Стармер жил до того, как стал премьер-министром.

В результате пожара был поврежден подъезд к дому.

За четыре дня до этого на той же улице был подожжен автомобиль, также связанный с главой британского правительства.

Уже на следующий день, 13 мая, полиция задержала 21-летнего мужчину, который мог бросить в здание "коктейль Молотова". Позже было объявлено о подозрении второму мужчине.

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