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Подозревают в связях с РФ. В Германии уволили главу спецслужбы по кибербезопасности

Фото: Германия уволила главу спецслужбы по кибербезопасности (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство внутренних дел Германии уволило главу Федерального управления информационной безопасности Арне Шёнбома после обвинений в связях с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шёнбом может быть связан с российскими спецслужбами через объединение Совет по кибербезопасности Германии. В этом объединении состояли некоторые компании, например, Huawei, а также берлинская Protelion, которая ранее являлась «дочкой» российской компании.

Напомним, что немецкая разведка рассматривает сценарии, при которых российские власти могут решиться на политические убийства в Германии.

Также мы писали, что из-за теракта на "Северных потоках" и порчи кабелей сети Deutsche Bahn Германия решила улучшить защиту критически важной инфраструктуры.

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