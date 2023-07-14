Подозревают в контрабанде. В США экстрадировали вероятного сотрудника спецслужб России

Ожидается, что Конощенок предстанет перед федеральным судом в Бруклине уже сегодня, 14 июля. Прокуроры просят заключить подозреваемого под стражу, поскольку он может сбежать.

В Минюсте отмечают, что Конощенок был задержан эстонскими властями в октябре 2022 года при попытке пересечь границу России с 35 видами полупроводников и электронных компонентов. Часть из них подлежала экспортному контролю со стороны США.

В электронных сообщениях 48-летний подозреваемый сообщал "сотрудникам", что за торговлю такими товарами он взимает комиссию в размере 10%.

"Меньше не могу. Санкции", - писал он.

Первые обвинения ему были предъявлены в сентябре прошлого года, когда американские власти пытались усилить контроль за экспортом и санкции, призванные помешать военным действиям Москвы.

Санкции США против России

Напомним, США уже ввели ряд санкций против России, которые в том числе связаны с ее агрессией против Украины. В рамках ограничений был запрещен экспорт ряда товаров в РФ.

Это связано с тем, что страна-агрессор может использовать часть товаров для своей военной промышленности. К примеру, недавно президент Владимир Зеленский отмечал, что в ракете, которой ударила Россия по Кривому Рогу, нашли иностранные компоненты.