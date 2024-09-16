Подозреваемому в покушении на Трампа выдвинули первые обвинения

Оба обвинения касаются незаконного владения оружием и позволят содержать его под стражей до завершения расследования.

В частности, Руту выдвинули обвинения в том, что он владел огнестрельным оружием в период, когда был осужденным преступником, а также что фигурант владел оружием, у которого был стерт серийный номер.

В то же время следует отметить, что расследование продолжается, и в дальнейшем могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

В то же время, во время судебного процесса стало известно, что подозреваемый не может позволить себе собственного адвоката. По его словам, у него нет для этого сбережений.

Слушание суда о мере пресечения Руту назначено на 23 сентября, а предъявление обвинения - на 30 сентября.