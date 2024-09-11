Подозреваемый в избиении военного в Смеле был арестован: новые подробности скандала

Подозреваемого в избиении бывшего военнослужащего городе Смела Черкасской области будут содержать под стражей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .
В Офисе генпрокурора сообщили, что правоохранители задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в избиении бывшего военнослужащего и вымогательстве денег в городе Смела. Мужчина скрывался в одной из гостиниц Черкасской области, пытаясь избежать следствия. Ему инкриминируют правонарушения по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Также сообщили о подозрении в хулиганстве отцу задержанного.
Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли наркотики и оружие. Это стало основанием для еще одного уголовного производства по фактам незаконного хранения оружия и наркотиков (ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 УК Украины).
Подозреваемый в нападении на военного в Смеле задержан (фото - Черкасская областная прокуратура)
Смелянский горрайонный суд сегодня, 11 сентября, удовлетворил ходатайство следователей полиции и прокуратуры и избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Суд оставил подозреваемого под стражей (фото – Национальная полиция Украины)
3 сентября вблизи села Ротмистровка Черкасской области произошел конфликт на дороге, который перерос в драку. Инцидент начался после того, как родители бывшего военнослужащего едва избежали аварии. Защищая их, экс-военный решил найти водителя, спровоцировавшего опасную ситуацию на дороге.
Этим военным оказался Анатолий Гончаренко, ветеран российско-украинской войны. Он служил в Силах специальных операций, но был демобилизован по семейным обстоятельствам и сейчас не находится на службе.
Правоохранители прибыли на место, опросили участников и вызвали скорую помощь. Мужчина отказался от госпитализации, но позже подал заявление о нанесении телесных повреждений.
В соцсетях появилось видео конфликта. Согласно видеозаписи, Гончаренко избил местный уголовный авторитет Вадим Долотенко. На кадрах видно, как Долотенко сначала дважды бьет эксвоенного, а затем заставляет его "извиняться" за якобы опозоренную репутацию.
На другом ролике Анатолий Гончаренко признает вину своих родителей в дорожном инциденте и приносит извинения тем, к кому выдвигал претензии.
По данным Черкасских СМИ, Долотенко является фигурантом нескольких уголовных дел. В частности, они касаются причинения телесных повреждений и ограблений.
РБК-Украина также рассказывало об инциденте, который произошел этим летом в Днепре. Тогда группа неизвестных напала на военного Дмитрия "Сына" Павлова. Они в балаклавах набросились на бойца подразделения Kraken, когда тот гулял с младенцем. Нападавшие вырвали ребенка из рук Павлова, свернули мужчину в наручники и стали избивать. Полиция начала два уголовных производства: за умышленное легкое телесное повреждение и незаконное лишение свободы.
Также мы рассказывали о еще одном случае нападения на военного. В Киеве подросток напал на ветерана войны из-за его прически. Жертвой стал бывший военнослужащий 32-й ОМБр. Оказалось, что нападающий – студент военного колледжа, которому выдвинули подозрение.
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