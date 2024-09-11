Подозреваемый в избиении военного в Смеле был арестован: новые подробности скандала

Детали задержания подозреваемого в избиении военного

В Офисе генпрокурора сообщили, что правоохранители задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в избиении бывшего военнослужащего и вымогательстве денег в городе Смела. Мужчина скрывался в одной из гостиниц Черкасской области, пытаясь избежать следствия. Ему инкриминируют правонарушения по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Также сообщили о подозрении в хулиганстве отцу задержанного.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли наркотики и оружие. Это стало основанием для еще одного уголовного производства по фактам незаконного хранения оружия и наркотиков (ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Подозреваемый в нападении на военного в Смеле задержан (фото - Черкасская областная прокуратура)

Смелянский горрайонный суд сегодня, 11 сентября, удовлетворил ходатайство следователей полиции и прокуратуры и избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Суд оставил подозреваемого под стражей (фото – Национальная полиция Украины)

Подробности конфликта

3 сентября вблизи села Ротмистровка Черкасской области произошел конфликт на дороге, который перерос в драку. Инцидент начался после того, как родители бывшего военнослужащего едва избежали аварии. Защищая их, экс-военный решил найти водителя, спровоцировавшего опасную ситуацию на дороге.

Этим военным оказался Анатолий Гончаренко, ветеран российско-украинской войны. Он служил в Силах специальных операций, но был демобилизован по семейным обстоятельствам и сейчас не находится на службе.

Правоохранители прибыли на место, опросили участников и вызвали скорую помощь. Мужчина отказался от госпитализации, но позже подал заявление о нанесении телесных повреждений.

В соцсетях появилось видео конфликта. Согласно видеозаписи, Гончаренко избил местный уголовный авторитет Вадим Долотенко. На кадрах видно, как Долотенко сначала дважды бьет эксвоенного, а затем заставляет его "извиняться" за якобы опозоренную репутацию.

На другом ролике Анатолий Гончаренко признает вину своих родителей в дорожном инциденте и приносит извинения тем, к кому выдвигал претензии.

По данным Черкасских СМИ, Долотенко является фигурантом нескольких уголовных дел. В частности, они касаются причинения телесных повреждений и ограблений.