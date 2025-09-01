Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания

По словам Зеленского, генпрокурор Руслан Кравченко доложил ему о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

"Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что вся команда правоохранителей и работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно.

Задержание подозреваемого

Напомним, несколько часов назад Зеленский сообщил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия", - рассказал Зеленский.

Убийство и похороны Парубия

В субботу, 30 августа, во Львове был застрелен бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Неизвестный нападавший открыл огонь, сделав около восьми выстрелов. Политик погиб на месте еще до прибытия медиков.