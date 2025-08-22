RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец отказался от экстрадиции в Германию

Иллюстративное фото: Северный поток (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

49-летний украинец Сергей Кузнецов, которого обвиняют в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, заявил в суде Болоньи, что не согласен на экстрадицию в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere di Bologna.

Кузнецова задержали по европейскому ордеру на арест, выданному Федеральным судом Германии, в агротуристическом комплексе в Сан-Клементе (провинция Римини) в ночь на четверг. В Италии его подозревают как одного из координаторов взрывов на газопроводе в сентябре 2022 года.

Во время заседания суда он попросил переводчика на украинский и заявил, что хочет ознакомиться с материалами дела на родном языке.

В коротких комментариях Кузнецов отметил, что во время взрывов находился в Украине, а в Италию приехал по семейным причинам.

Перед входом в суд он показал жест трезубца - символ поддержки Украины и ее независимости.

Суд оставил Кузнецова под стражей, а следующее заседание назначено на 3 сентября, когда будут рассматривать вопрос возможной передачи подозреваемого Германии.

Подрыв "Северного потока"

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года и серьезно повредили оба газопровода, сделав их непригодными для работы. Расследование проводили несколько стран, однако установить исполнителей диверсии так и не удалось.

СМИ сообщали, что за несколько дней до инцидента неподалеку от маршрута газопровода находилось судно Andromeda, арендованное польской компанией, владельцами которой являются двое граждан Украины.

21 августа стало известно о задержании в Италии украинца, которого немецкие власти подозревают в организации этих взрывов.

