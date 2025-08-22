Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец отказался от экстрадиции в Германию

Кузнецова задержали по европейскому ордеру на арест, выданному Федеральным судом Германии, в агротуристическом комплексе в Сан-Клементе (провинция Римини) в ночь на четверг. В Италии его подозревают как одного из координаторов взрывов на газопроводе в сентябре 2022 года.

Во время заседания суда он попросил переводчика на украинский и заявил, что хочет ознакомиться с материалами дела на родном языке.

В коротких комментариях Кузнецов отметил, что во время взрывов находился в Украине, а в Италию приехал по семейным причинам.

Перед входом в суд он показал жест трезубца - символ поддержки Украины и ее независимости.

Суд оставил Кузнецова под стражей, а следующее заседание назначено на 3 сентября, когда будут рассматривать вопрос возможной передачи подозреваемого Германии.