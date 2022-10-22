Подозреваемые в убийстве военного в Киеве заключены под стражу

Нацполиция задержала троих мужчин, которые вчера на столичном проспекте Глушкова среди дня убили добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу Киевской городской прокуратуры.

По сообщению прокуратуры, дорожный конфликт между водителями возник из-за первоочередности проезда на дороге. Во время спора пассажиры "Лексуса" избили потерпевшего, а затем водитель этого автомобиля выстрелил в оппонента. В результате поражения Алексей Щербина, 1988 года рождения, скончался на месте.

В настоящее время водителю "Лексуса" сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), двум его сообщникам – по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Содержание под стражей не предусматривает права внесения залога.