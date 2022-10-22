Подозреваемые в убийстве военного в Киеве заключены под стражу
Нацполиция задержала троих мужчин, которые вчера на столичном проспекте Глушкова среди дня убили добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
По сообщению прокуратуры, дорожный конфликт между водителями возник из-за первоочередности проезда на дороге. Во время спора пассажиры "Лексуса" избили потерпевшего, а затем водитель этого автомобиля выстрелил в оппонента. В результате поражения Алексей Щербина, 1988 года рождения, скончался на месте.
В настоящее время водителю "Лексуса" сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), двум его сообщникам – по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Содержание под стражей не предусматривает права внесения залога.
Вчера, 21 октября, во время дорожного конфликта между водителями был убит доброволец ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина, который должен был присоединиться к рядам ВСУ. Конфликт произошел на киевском проспекте Глушкова.
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