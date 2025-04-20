Подозрительные звуки в автомобиле: что они могут означать

Несмотря на множество умной электроники на борту часто автомобиль предупреждает водителя о каких-то нештатных событиях по-дедовски - через нештатные шумы и вибрации. Как узнать, что хочет машина сказать человеку с помощью звуков?

О том, что означают те или иные нештатные звуки во время движения авто, читайте в материале РБК-Украина .

Конечно, понятно, что большинство агрегатов даже несмотря на высокий класс автомобиля не работают беззвучно. Все штатные звуки сливаются в общий шумовой фон, который в зависимости от качества шумоизоляции ощущается водителем на одном примерно уровне. Таким образом звук работы отдельных систем существенно не выделяется среди других. Другое дело, когда с машиной что-то не в порядке.

Мотор

Двигатель не должен издавать отдельных, явно выделяющихся звуков на фоне своего общего гудения. Даже если он работает вполне нормально, не допускаются стук любого тона, цокот, скрежет. Обычно подозрительные моторные шумы синхронизируются с оборотами и привязаны к нагрузке на двигатель. Часто нехорошие звуки возникают на несколько секунд тогда, когда обороты растут или падают, и это самые досадные для водителя сигналы - провернутые вкладыши, разбитые подшипники распределительного вала в ГРМ, повреждение поршней. В любом случае двигатель надо заглушить вплоть до выяснения ситуации.

Глушитель

Очень часто причиной аномальной шумности силового агрегата становится выхлопная система: бубнят и ревут дыры в глушителях, эластичных элементах (гофрах) или щели на стыках труб. Если удастся уточнить, что источник проблемы именно выхлоп, а не сам неисправный мотор, можно понемногу продолжить движение к СТО. Но - именно понемногу, перед тем убедившись, что выхлопная система не разваливается и обломки труб не собираются цепляться за дорогу.

Ремни навесного оборудования

Под капотом достаточно ремней и шкивов, которые приводят так называемое навесное - генератор, насосы усилителя руля и кондиционера. Даже во вполне исправном состоянии они могут "забавляться" громким и нервным писком. На самом деле это означает износ ремней, а порой и их шкивов. И имейте в виду, что у некоторых моделей изношенный шкив может разрушиться и остановить двигатель. Еще один опасный шум - писк (в первую очередь на холодном моторе) и низкочастотное гудение ремня ГРМ. Если этот шум имеет переменную амплитуду, зависящую от оборотов мотора, значит, имеете проблемы с натяжными роликами или муфтами приводов (чаще всего - кондиционера). Шумы этой группы обычно позволяют в спокойном режиме добраться до дома или автомастерской.

Коробка передач

Трансмиссия может шуметь даже когда машина стоит на месте - то подвывают валы из-за изношенных подшипников. Но чаще подшипники и шестерни выдают в целом похожее гудение во время движения: когда под нагрузкой, когда - если машина катится свободно. Помощник при диагностике "механики" - нажатая педаль сцепления, которая иногда "выключает" гудение при износе некоторых подшипников коробки. В принципе похожее гудение и вой распространяют и автоматические коробки разных типов. Очень тревожный звук - хруст и щелчки в районе передних колес при трогании и в поворотах (на переднеприводных моделях). Таким образом подают сигнал тревоги шарниры привода ШРУС - и если они рассыплются на ходу, машину может развернуть на дороге. На заднем приводе или у кроссоверов 4х4 при трогании и переключении передач случаются характерные щелчки. Так ведет себя изношенный шарнир карданного вала. Все упомянутые шарниры чаще всего позволяют доехать до СТО, где их придется заменять.

Ходовая часть

Самую щедрую гамму звуков дарит водителю подвеска колес и рулевое управление. Стучат всевозможные шарниры: шаровые опоры, стойки стабилизаторов, сайлентблоки рычагов, рулевые наконечники. "Включаются" эти звуки на ухабах, отдаются когда на руль, когда на кузов, когда остаются просто звуком. Должны предупредить, что в некоторых европейских моделях и исправная подвеска может неприятно греметь на украинских ухабах. А еще подвеска может скрипеть - если при раскачке, то речь идет о поломке пружин или о разрушении их резиновых подставок, реже так проявляются изношенные шаровые опоры. Новый звук в виде упругого щелчка с скрипом водитель может услышать из под капота при вращении руля, и он говорит о конце опорных подшипников стоек McPherson.

Свое пополнение к какофонии ходовой части добавляет рулевой механизм. Он может стучать из-за ослабления к кузову и из-за износа втулок - собственных внутри или внешних, вала руля. Все упомянутые детали, за исключением рулевого механизма, в наше время не подлежат ремонту, их заменяют полностью.

Тормоза

Тормоза пищат и часто с этим ничего нельзя сделать - пока не будут заменены новыми колодки вместе с дисками (спереди) или барабанами (сзади). Есть модели, в которых тормоза скрипят умышленно, благодаря специальным индикаторам - чтобы сообщить о критическом износе колодок. А еще тормозные механизмы колес могут стучать на неровностях - такое начинается, если нарушены направляющие колодок или пружины их фиксации. Такие вещи иногда удается отремонтировать.



Коротко

Не игнорируйте новые звуки. Какой бы совершенной ни была модель автомобиля, именно они могут сообщить владельцу о технических проблемах - в том числе и будущих, когда неисправность можно ликвидировать в самом ее начале, то есть самым дешевым способом. И не стесняйтесь жаловаться на подозрительные шумы мастерам СТО (конечно, тем, которым вы доверяете) - некоторые проблемы даже самых современных моделей профессионалы тоже диагностируют путем прослушивания.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.