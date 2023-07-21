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Поднятие тарифа на электроэнергию было необходимо, чтобы спасти "Энергоатом", - экономист

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Пятница 21 июля 2023 20:18
Поднятие тарифа на электроэнергию было необходимо, чтобы спасти "Энергоатом", - экономист Фото: поднятие тарифа на электроэнергию было необходимо, чтобы спасти "Энергоатом" (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Повышение тарифа на электроэнергию для населения позволит "Энергоатому" получить средства на дальнейшее проведение регламентных и ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста и финансового аналитика Алексея Куща.

"Конечно, повышение тарифов на электроэнергию - это прежде всего увеличит финансовые возможности для того, чтобы удерживать атомную генерацию", - сказал он.

Кущ отметил, что если из предварительного тарифа на электроэнергию для населения вычислить стоимость транспортировки и распределения, то выходит, что "Энергоатом" реализовывал свою электроэнергию за 12 копеек за киловатт.

Экономист объяснил, что за эти средства невозможно поддерживать систему безопасности, проводить регламентные работы и улучшать капитальные инвестиции.

"Поэтому если мы хотим сохранить "Энергоатом" в текущем состоянии, чтобы он мог дальше проводить регламентные и ремонтные работы, необходимо увеличить количество средств, которые "Энергоатом" получает. А это возможно сделать, к сожалению, только из-за повышения тарифов", - подытожил Кущ.

Напомним, 30 мая Кабинет Министров пересмотрел тариф на электроэнергию для населения.

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Энергоатом Электроэнергия
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