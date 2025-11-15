Поднимали дроны в небо: полиция показала кадры поиска львицы в Хмельницком

"(15 ноября - ред.) полиции поступило сообщение о побеге двух львиц из вольеров местного зооуголка. В результате инцидента погибли другие животные. Одну из львиц персоналу заведения удалось вернуть в вольер, другая выбежала за пределы территории", - говорится в сообщении.

После получения ориентировки патрульные совместно с коллегами из других подразделений немедленно начали поиски на окружающей территории.

Ранее была информация, что для поиска животного привлекли подразделение БпЛА спасателей и полицию. Сейчас опубликованные кадры это подтверждают.

"Полицейские работали слаженно, перекрывая возможные направления движения животного. Вскоре один из экипажей обнаружил львицу недалеко от места побега", - рассказали правоохранители.

По состоянию на сейчас патрульные обеспечивают контроль ситуации и вместе с персоналом уголка возвращают животное к месту содержания.

"По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК и устанавливают все обстоятельства", - говорится в сообщении.