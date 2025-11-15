RU

Поднимали дроны в небо: полиция показала кадры поиска львицы в Хмельницком

Фото: полицейский запускает дрон для поиска львицы (facebook.com/khmelpolice)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Хмельницком из зооуголка сбежали две львицы. Одну персонал заведения смог вернуть, а другую оперативно нашла полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Патрульной полиции Хмельницкой области.

"(15 ноября - ред.) полиции поступило сообщение о побеге двух львиц из вольеров местного зооуголка. В результате инцидента погибли другие животные. Одну из львиц персоналу заведения удалось вернуть в вольер, другая выбежала за пределы территории", - говорится в сообщении.

После получения ориентировки патрульные совместно с коллегами из других подразделений немедленно начали поиски на окружающей территории.

Ранее была информация, что для поиска животного привлекли подразделение БпЛА спасателей и полицию. Сейчас опубликованные кадры это подтверждают.

 

"Полицейские работали слаженно, перекрывая возможные направления движения животного. Вскоре один из экипажей обнаружил львицу недалеко от места побега", - рассказали правоохранители.

По состоянию на сейчас патрульные обеспечивают контроль ситуации и вместе с персоналом уголка возвращают животное к месту содержания.

"По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК и устанавливают все обстоятельства", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Хмельницкой областной прокуратуре уточняли, что из центра реабилитации для диких животных сбежали две львицы в возрасте около двух лет. Также там подтвердили, что в результате инцидента на территории заведения погибли несколько животных, находившихся в смежных вольерах.

В комментарии "Суспільному" директор центра Сергей Палехин не исключил, что неизвестные сломали замки на вольере, что и стало причиной инцидента.

"Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате этого выбежали два льва", - сказал он.

