В Подмосковье произошел сильный пожар в Научно-исследовательском институте (видео)

На видео видно, как несколько этажей здания охватил огонь, из окон валит густой черный дым.

Российские Telegram-каналы сообщают, что, по предварительной информации, пожар начался на пятом-шестом этажах, в кабинетах корпуса планирования и проектирования.

На восьмом этаже здания заблокированы девять человек, которые высовываются в окна и просят о помощи. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию из горящего здания, о пострадавших пока не сообщали.

Отметим, "Платан" - это предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности. Как пишут в сети, компания занимается разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров, а также жидкокристаллических экранов.