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В Подмосковье вспыхнул пожар на складе: фото, видео

Фото: в Подмосковье вспыхнул пожар на складе (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул в российском Подмосковье в воскресенье, 20 августа. Загорелся склад с товарами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Пожар вспыхнул на складе магазина Ozon в городе Подольск недалеко от Москвы. Огонь охватил 375 квадратных метров территории.

Возгорание возникло внутри склада, туда не могут добраться пожарные. Спасатели присвоили пожару третий ранг, на месте инцидента работает вертолет. Всех сотрудников склада эвакуировали.

По данным СМИ, на складе горят заказы россиян.

 

Инциденты в РФ

Напомним, в последнее время на территории России участились взрывы и пожары. Вчера Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области.

Ночью 20 августа в российском Курске раздался взрыв в районе вокзала, оккупанты заявили об атаке дронов. Сегодня россияне пожаловались на "атаку дронов" в Ростовской области.

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ПожарРоссийская Федерация