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В Подмосковье силовики устроили облаву на мечеть, задержанных отправляли в военкомат, - росСМИ

Суббота 18 ноября 2023 17:42
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В Подмосковье силовики устроили облаву на мечеть, задержанных отправляли в военкомат, - росСМИ Иллюстративное фото (24 tv)
Автор: Валерия Полищук

В Подмосковье российские силовики провели облаву на посетителей мечети. Некоторых мужчин задерживали под предлогом посетить военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новая газета Европа".

По словам источника издания, люди с оружием и без опознавательных знаков окружили мечеть в Балашихе примерно в обед - после начала традиционной пятничной молитвы.

Силовики проверяли документы у всех, кто выходил из мечети. При этом некоторых задерживали под предлогом посетить военкомат на специальном автобусе.

Имам мечети в Балашихе также подтвердил изданию, что 17 ноября в молельном доме прошел полицейский рейд. Он заявил, что у верующих спрашивали документы, некоторым из них - "предложили служить".

На вопрос о том, предлагали им пойти служить по контракту или в рамках призывной кампании, он не ответил. При этом, по его словам, к молельному дому подогнали автобус, но он не остался до конца облавы, так что не может сказать, увезли ли кого-то на нем.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Кроме того, оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

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