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В Подмосковье в РФ произошел сильный пожар на строительном рынке

Фото: в российском Подмосковье произошел пожар (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В РФ в городском округе Истра в Подмосковье произошел пожар на строительном складе вечером 22 августа. Общая площадь возгорания составила около 675 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МЧС России.

Отмечается, что на месте происшествия из состава ведомства работают 50 человек и 15 единиц техники.

Что стало причиной возгорания - пока остается неизвестным.

Данных о возможных пострадавших в результате огненного ЧП нет.

"В городском округе Истра горит строительный рынок. Площадь пожара 675 кв.м. Всего на месте работают 50 человек и 15 единиц техники. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.. 

Также в сети были опубликованы кадры пожара.

Пожары и взрывы в России

Напомним, в последнее время на территории РФ участились взрывы и пожары.

Так, к примеру, вчера, 21 августа, в подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами.

За день до этого, 20 августа, масштабный пожар также вспыхнул в российском Подмосковье - тогда загорелся склад с товарами.

Добавим также, что на днях Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области.

Кроме того, ночью 20 августа в российском Курске раздался взрыв в районе вокзала, оккупанты заявили об атаке дронов.

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