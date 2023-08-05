В Подмосковье раздалась серия взрывов

Предварительно росСМИ сообщали о движении неустановленных беспилотников. Местные жители заявили, что слышали три взрыва в области.

Реакция официальных источников РФ

По данным российского пропагандистского издания ТАСС, военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях. В росСМИ отметили, что якобы именно ее полеты местные жители приняли за взрывы и работу ПВО.

Мы писали, что незадолго до взрывов в Московской области местные жители сообщали о взрывах в Тульской и Калужской областях Российской Федерации.

Взрывы и пожары в России

Напомним, последние несколько месяцев в разных областях РФ все чаще раздаются взрывы и начинаются пожары. Обычно власти жалуются на обстрелы или атаки дронов, при этом во всем обвиняют Украину.

Так, в середине прошлого месяца в городе Курчатов Курской области раздался взрыв, тогда, 14 июля, рассказывали о падении обломков неизвестного беспилотника примерно в сотне метров от здания местного управления ФСБ.

В ту же ночь, 14 июля, сообщалось о взрыве в Воронеже в РФ якобы из-за БПЛА и работы противовоздушной обороны.

А за несколько дней до этого сообщалось, что в Москве прогремели несколько мощных взрывов, где якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

Перед этим в российском Краснодарском крае произошел взрыв вблизи военного аэродрома. Размер воронки, образовавшейся в 200 метрах от территории объекта, составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров в глубину.

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