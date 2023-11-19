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Подросток из Мариуполя, попросивший помощи у Зеленского, уже в Украине (фото)

Фото: Богдан Ермохин (facebook com Dmitry Spirin)
Автор: Наталия Гурковская

Подросток Богдан Ермохин, попросивший помощи у президента Владимира Зеленского, уже в Украине. Его оккупанты из Мариуполя депортировали в Россию, но он нашел способ вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

По его словам, 19 ноября, в свой день рождения, Богдан вернулся в Украину. Сегодня ему исполнилось 18 лет.

"Это был тернистый путь. Богдан пережил много, находясь в России, но, несмотря ни на что, он хотел быть дома! Сегодня его желание исполнилось. Я уверен, что свое 18-летие Богдан не забудет никогда!" - отметил Лубинец.

 

Кто такой Богдан Ермохин?

17-летний Богдан Ермохин был депортирован россиянами из временно захваченного Мариуполя Донецкой области, как и большинство детей с оккупированных территорий Украины.

Уже в России военкомат по месту проживания парня решил, что он уже взрослый для того, чтобы идти воевать, естественно на стороне российских оккупантов и выписал ему повестку.

Ермохин не растерялся и записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться домой. Буквально 10 ноября Лубинец заявлял, что Ермохин уже скоро будет в Украине.

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Российская ФедерацияМариупольБеженцы