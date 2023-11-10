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Подросток из Мариуполя, попросивший помощи у Зеленского, скоро будет в Украине

Украина, Пятница 10 ноября 2023 14:47
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Подросток из Мариуполя, попросивший помощи у Зеленского, скоро будет в Украине Фото: Богдан Ермохин (facebook com Dmitry Spirin)
Автор: Наталия Гурковская

Депортированный россиянами из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин скоро будет в Украине. Он обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой", - рассказал он.

Он обратился ко всем с просьбой успокоиться и не распространять непроверенную информацию.

"Ведь такая публичность вредит процессам возвращения. Готов ответить на все вопросы журналистов, рассказать детали, но только тогда, когда Богдан будет на территории Украины!" - отметил Лубинец.

Подросток из Мариуполя, попросивший помощи у Зеленского, скоро будет в Украине

История Богдана Ермохина

17-летнего подростка депортировали российские войска из захваченного Мариуполя Донецкой области. Уже в России ему вручили повестку - он должен был пополнить ряды армии РФ и воевать за оккупантов, разрушивших до основания его родной город. Парень не растерялся и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть его в Украину.

"Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович, помочь мне вернуться домой", – такие слова он адресовал президенту Украины.

Напомним, Мариуполь сейчас разрушен на 90%. Как ранее уточняли в горсовете Мариуполя, во время осады от обстрелов россиян пострадали 2 257 многоквартирных домов, то есть 90% всего жилищного фонда. В общей сложности уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1356 домов. Кроме того, в Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта, примерно 90% не подлежит ремонту.

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