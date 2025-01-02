Подготовка пилотов на F-16 была сокращена: Минобороны рассказало, как этого удалось достичь

Сроки подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 удалось сократить почти на три месяца. Это, в свою очередь, позволило обеспечить оперативное преимущество в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства обороны Украины Сергея Мельника в интервью "АрмияИнформ".

Как пояснил Мельник, особое внимание в рамках программы НАТО DEEP сосредоточили на подготовке пилотов Сил обороны.

"Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет уменьшить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца. Это обеспечивает важное оперативное преимущество в воздухе", - рассказал он.

Подготовка пилотов на F-16

19 мая 2023-го года глава правительства Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте заявили о готовности США одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

На следующий день, 20 мая, советник президента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов дать согласие на передачу Украине боевых самолетов при условии, что они не будут применяться для ударов по территории России. После этого ряд стран начали приобщаться к обучению украинских пилотов.

Уже в августе 2024 года стало официально известно, что в Украину прибыли истребители F-16. Первые самолеты передали Нидерланды и Дания. В частности стало известно, что Бельгия передаст 30 истребителей до конца 2028 года.

Вчера же, 1 января, посольство Британии в Украине рассказало, что 200 украинских авиаторов прошли базовую подготовку к полетам на истребителях F-16 на территории Британии.