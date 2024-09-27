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Подготовка к зиме. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в сети

Украинцам советуют избегать подозрительных предложений в сети (фото: unsplash.com)
Автор: Ирина Костенко

Подготовка к зимнему периоду во время войны является важным вопросом для многих граждан. Учитывая это, правоохранители рассказали украинцам, как избежать мошеннических схем в сети и уберечь свои деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

Что известно о новой мошеннической схеме

Согласно информации МВД, подготовку к зимнему периоду мошенники используют в своих целях. Учитывая это, правоохранители рассказали об одной из мошеннических схем в сети, которую разоблачили недавно полицейские Никополя.

Так, аферист размещал в социальных сетях объявления о продаже несуществующих зарядных станций. При этом условием покупки была предоплата в размере 5 000 грн.

"В результате действий злоумышленника пострадали по меньшей мере семь человек, которые перевели средства за товар, который так и не получили. Сейчас аферисту сообщили о подозрении", - уточнили в пресс-службе МВД.

Предупреждение о мошенничестве (иллюстрация: facebook.com/mvs.gov.ua)

Как уберечь свои кошельки от мошенников

Украинцам напомнили о том, что уберечься от мошенников во время покупок в интернете можно - учитывая несколько важных нюансов:

  • покупать только в проверенных магазинах с реальными отзывами
  • не доверять слишком низким ценам или слишком выгодным, на первый взгляд, предложениям
  • не перечислять деньги вперед - выбирать наложенный платеж

"Будьте осторожны и заботьтесь о своей безопасности", - подытожили в МВД.

Пост МВД Украины (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Другие мошеннические схемы

Напомним, ранее мы рассказывали о новом "мобильном" мошенничестве в Украине. Речь идет о том, что правонарушители представляются гражданам представителями мобильного оператора и собирают данные

По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

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