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Энергонезависимость домов в Киеве: Кличко объяснил, как работает программа 70/30

15:58 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Энергонезависимость домов в Киеве: Кличко объяснил, как работает программа 70/30 Кличко показал преимущества программы 70/30 для домов Киева (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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В Киеве продолжается прием заявок на участие в конкурсе 70/30%, в рамках которого жилые дома могут усилить свою энергостойкость за средства города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы столицы Виталия Кличко в Telegram.

Мэр Киева рассказал, что программа 70/30 направлена ​​на усиление энергонезависимости жилых домов, что является одним из пунктов плана энергостойкости.

"В настоящее время продолжается прием заявок в рамках конкурса 70/30%. Напомню, план энергостойкости Киева, вместе с масштабными проектами по строительству резервного питания и теплоснабжения, созданию когенерационных систем, предполагает увеличение проектов по энергостойкости жилых домов", - сообщил он.

Солнечная электростанция и оборудование для энергонезависимости

Мэр осмотрел один из крупнейших энергостойких жилых комплексов не только столицы, но и страны и рассказал о преимуществах для жителей.

Это ОСМД на левом берегу города, который включает 3 здания общей площадью более 30 тыс. м кв.

"В пределах городских программ там установили 3 индивидуальных тепловых пункта и другое оборудование, которое равномерно распределяет тепло между всеми квартирами и экономит не менее 20% тепла", - рассказал Кличко.

Установили также генератор на 9 кВт и одну из самых больших солнечных электростанций (3 инвертора, аккумулятор 135 кВт, 108 солнечных панелей), обеспечивающий работу лифтов, ИТП, систем управления и освещения мест общего пользования не менее 15 часов подряд.

Энергонезависимость домов в Киеве: Кличко объяснил, как работает программа 70/30Энергонезависимость домов в Киеве: Кличко объяснил, как работает программа 70/30Энергонезависимость домов в Киеве: Кличко объяснил, как работает программа 70/30Энергонезависимость домов в Киеве: Кличко объяснил, как работает программа 70/30Энергонезависимость домов в Киеве: Кличко объяснил, как работает программа 70/30Энергонезависимость домов в Киеве: Кличко объяснил, как работает программа 70/30Энергонезависимость домов в Киеве: Кличко объяснил, как работает программа 70/30

ОСМД на левом берегу Киева воспользовался программой 70/30 (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Кроме того, по его словам, с помощью городских программ в доме заменили окна и двери, а также 6 лифтов. Произвели капремонт сетей с утеплением, модернизировали систему освещения с установкой датчиков движения.

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В настоящий момент глава ОСМД подает заявку на выполнение утепления фасада и планирует получить кредит от револьверного фонда.

Кто оплачивает работы и какие результаты получают жители

Как отметил Виталий Кличко, здание является примером системного подхода, а также профессионального управления.

"Это позволило людям фактически обновить свои дома, сделать их более энергостойкими, экономичными и комфортными", - подчеркнул мэр.

При этом основную часть работ - около 70% - оплатил город или гранты в пределах государственных программ.

Ранее сообщалось, что в Киеве действуют 5 программ софинансирования для жилых домов: 70/30, Револьверный фонд, программа капремонтов, возмещение стоимости независимых источников питания и финансовая помощь вновь ОСМД.

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