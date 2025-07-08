Подготовка к зиме: Сколько газа Украина уже накопила в хранилищах?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика газового рынка компании ExPro Consulting Михаила Свищо.

"По состоянию на сегодня (8 июля - ред.) уровень запасов превысил 8,5 млрд кубических метров в хранилищах. Закачка идет не плохо: в темпе, который вдвое больше, чем был в июле прошлого года - это более 50 млн кубометров в сутки", - сказал изданию аналитик.

Основным источником газа для его закачки в подземные хранилища является импортный ресурс.

Откуда Украина импортирует газ?

По информации ExPro Consulting, на сегодня Украина импортирует около 27 млн кубометров в сутки, что на 40% больше объема импорта в июне этого года.

"Основная часть газа поступает из Венгрии - это 9,6-9,7 млн кубометров в сутки. Мы почти на максимум используем мощности газотранспортной системы по этому направлению", - отметил Свищо.

По его словам, газ также импортируется из Польши (8,3-8,4 млн кубометров в сутки) и Словакии (7,6 млн кубометров в сутки).

"Мы впервые в истории физически импортируем такие большие объемы газа из Польши. Это стало возможным благодаря расширению мощности ГТС на границе с Польшей", - сказал спикер, добавив, что около 3 млн кубометров газа в сутки с польского направления - это сжиженный газ, который покупает "Нафтогаз Украины" по контракту с польским нефтегазовым концерном Orlen.

Также с начала июля Украина впервые начала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдову до границы с Украиной в Одесской области.

"Объем импорта составляет 160 тысяч кубометров в сутки, как и было забронировано по этому направлению. Объемы пока не большие, скорее это тестовые операции, но видно, что некоторые компании уже проработали этот механизм и в перспективе по этому направлению можно будет импортировать большие объемы", - пояснил аналитик.

Успеет ли Украина накопить достаточно газа на зиму?

Михаил Свищо высказал прогноз, что к концу июля - началу августа запасы газа будут приближаться к 10 млрд кубометров в хранилищах.

"Дальше все будет идти так же. Каких-то существенных изменений, обвала импорта скорее всего не будет. Возможно, импорт немного уменьшится, но за счет того, что восстанавливают добычу, а также новых поступлений средств для "Нафтогаза", о чем может быть объявлено на конференции в Риме (Ukraine Recovery Conference 10-11 июля - ред.) - в целом все идет достаточно неплохо", - сказал аналитик, добавив, что Украине удастся накопить необходимое количество газа до начала отопительного сезона.

Он добавил, что в течение зимы, скорее всего, газ также будут импортировать, чтобы был ресурс на случай ударов по газовой инфраструктуре.