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Подготовка к зиме: Шмыгаль заявил о начале проверки "Пунктов несокрушимости"

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине начинают проверять "Пункты несокрушимости" в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Этим занимаются местные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава правительства подчеркнул, что перед отопительным сезоном наша страна должна быть готова ко всем возможным сценариям на фоне полномасштабной войны. 

 

"В частности, по поручению правительства уже должны были начаться проверки готовности "Центров несокрушимости" к этой зиме", - рассказал Шмыгаль. 

По его словам, ответственны за проверку местные власти и другие ведомства. Они должны позаботиться, чтобы "Пункты несокрушимости" были подготовлены и обеспечены всем необходимым, поскольку "это безопасность и уверенность людей". 

"Пункты несокрушимости"

Напомним, в прошлом году по всей Украине начали открывать "Пункты несокрушимости". Это был вынужденный шаг на фоне постоянных массированных атак российских оккупантов, целью которых были объекты энергетической инфраструктуры. 

В "Пунктах несокрушимости" мирные жители могли согреться, воспользоваться электроэнергией, зарядить телефоны, получить доступ к интернету и не только. 

Более детально о том, как найти ближайшие "Пункты несокрушимости" можете узнать в материале РБК-Украина

 

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