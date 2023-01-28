Подготовка к контрнаступлению. Гуменюк рассказала, какая ситуация на южном фронте

Она отметила, что ВСУ на юге продолжают точными ударами уничтожать склады врага, а также места дислокации оккупационных войск.

"Враг нуждается в местах дислокаций и опоры как плацдарма, они будут выискивать такую позицию. Об этом свидетельствует и маневрирование подразделениями по всему левобережью, где они пытаются обустроить себе более или менее устойчивые позиции. Но постоянна наша огневая работа, наш огневой контроль, который их донимает, не дает им такой возможности", - отметила спикер.

Гуменюк добавила, что истощение врага является частью подготовки к возможному предстоящему контрнаступлению украинских войск.

"Напомню, что это и очень существенное влияние в рамках подготовки к контрнаступлению. Это истощение мощностей врага на моральном, логистическом и физическом плане", - объяснила она.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки наши защитники поразили 2 района сосредоточения оккупантов, а авиация ударила 7 раз по районам сосредоточения врага.

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