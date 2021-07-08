Підбурював до держзради: в Україні судитимуть заступника командувача Чорноморським флотом РФ

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо заступника командувача Чорноморського флоту Збройних Сил РФ. Він обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, розв'язуванні та веденні агресивної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу генпрокурора.

За інформацією правоохоронців, з 20 березня по 25 березня 2014 року заступник командувача ЧФ, перебуваючи у штабі Командування ВМС Збройних Сил України, шляхом погроз українським військовим, підбурював їх до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту.

Крім того, підозрюваний проводив допити захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті Чорноморського флоту РФ при цьому підбурюючи їх до державної зради.