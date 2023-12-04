RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подбитый "Минск" вывели из сухого дока: снимок со спутника

Фото: подбитый БДК "Минск" вывели из сухого дока (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Подбитый в сентябре во временно оккупированном Севастополе (Крым) большой десантный корабль (БДК) "Минск" вывели из сухого дока.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: мониторинговая группа "Крымского ветра", Twitter OSINT-исследователя MT Anderson.

"В настоящее время этот БДК ("Минск", - ред.) с полностью срезанной надстройкой находится в Корабельной бухте рядом с сухим доком, в котором корабль был подбит украинской ракетой 13 сентября", - говорится в сообщении "Крымского ветра".

Снимки со спутника SkySat за 2 декабря (twitter.com/MT_Anderson)

Кроме того, по данным мониторинговой группы, подводная лодка "Ростов-на-Дону", также разбитая ракетой, по прежнему стоит в сухом доке и здесь же, в Корабельной бухте, где аходятся производственные мощности Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе.

Также тут находится еще один БДК проекта 775.

"Возможно, он ожидает ремонта", - предполагает "Крымский ветер".

Удар по  "Минску"

В ночь на 13 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону"

 командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКрим