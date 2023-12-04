Подбитый "Минск" вывели из сухого дока: снимок со спутника

Подбитый в сентябре во временно оккупированном Севастополе (Крым) большой десантный корабль (БДК) "Минск" вывели из сухого дока.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: мониторинговая группа "Крымского ветра", Twitter OSINT-исследователя MT Anderson.
"В настоящее время этот БДК ("Минск", - ред.) с полностью срезанной надстройкой находится в Корабельной бухте рядом с сухим доком, в котором корабль был подбит украинской ракетой 13 сентября", - говорится в сообщении "Крымского ветра".
Кроме того, по данным мониторинговой группы, подводная лодка "Ростов-на-Дону", также разбитая ракетой, по прежнему стоит в сухом доке и здесь же, в Корабельной бухте, где аходятся производственные мощности Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе.
Также тут находится еще один БДК проекта 775.
"Возможно, он ожидает ремонта", - предполагает "Крымский ветер".
В ночь на 13 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.
был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону"
командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.
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