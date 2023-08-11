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Под звуки ПВО. Зеленский утром провел "селектор" с военными и силовиками

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с военными и силовиками в пятницу, 11 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Утро - селектор. Военные, разведка, чиновники. Разговор под звуки работы ПВО на Киевщине. Доклады командующих, министров", - заявил он.

По словам Зеленского, представители МВД доложили о ситуации в регионах, ликвидации последствий российских ударов и работе ГСЧС.

"Спасибо всем украинским спасателям! Минстратегпром - доклад по производству снарядов и техники в Украине. Увеличиваем объемы. Постоянно увеличиваем", - заявил президент.

Он добавил, что представители СБУ рассказали о "весомой работе" против коллаборационистов.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

В то же время, как сообщают в Институте изучения войны (ISW), ВСУ пытаются закрепиться близ Урожайного, а россияне продолжают активно атаковать на Купянском направлении.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины