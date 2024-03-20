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Под завалами после обстрела Харькова могут быть до 10 людей

Фото: под завалами после обстрела Харькова 20 марта могут находиться до 10 людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Под завалами после обстрела Харькова, который устроили оккупанты днем 20 марта могут находиться до 10 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К сожалению, известно, что один человек погиб. И, по информации спасателей, еще двое погибших находятся под завалами. В целом под завалами могут находиться до 10 человек", - рассказал он.

Он также добавил, что в результате сегодняшних ракетных обстрелов одного из районов Харькова в больницах находятся 5 мужчин с ранениями разной степени тяжести.

  • мужчина 47 лет в легком состоянии.
  • 65-, 37- и 46-летние мужчины получили травмы средней тяжести.
  • еще один 46-летний мужчина - в тяжелом состоянии.

Комментируя ситуацию с пожаром, Синегубов добавил, что в настоящее время здание охвачено пламенем и затянуто дымом.

"Детали и обстоятельства обстрела выясняются. Информация обновляется", – констатировал глава ОВА.

Удар по Харькову

В Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.

Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о трех погибших и пятерых раненых. оккупанты ударили по типографии.

Напомним, что помимо пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горит одноэтажное складское здание по улице Грековской, в районе Левады. Его тушат восемь подразделений на автоцистернах.

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