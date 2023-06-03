Под завалами находятся люди. Зеленский отреагировал на удар по жилому дому в пригороде Днепра

По его словам, на месте работают все службы.



"В который раз Россия доказывает, что является страной - спонсором терроризма. За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", - заявил Зеленский.

Количество пострадавших возросло

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате российской атаки количество пострадавших возросло до 13.

Он также сообщил, что из-под завалов дома в Подгородненской общине достали мужчину. Там еще находятся люди.

"Всего на сейчас имеем 13 пострадавших. Среди них трое - дети. Это ребята 6, 11 и 15 лет. Почти все раненые госпитализированы. Состояние - средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно", - заявил Лысак в Telegram.

Он также добавил, что у пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Им оказывается вся необходимая помощь.

Фото: последствия удара по пригороду Днепра (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Удар по пригороду Днепра

В субботу вечером россияне нанесли удар по Подгородненской общине в пригороде Днепра. В результате вспыхнуло два пожара, помимо этого изуродовано спасательное подразделение.

Взрыв в Днепре

До этого местные Telegram-каналы сообщили, что в Днепре прогремел взрыв, после чего в Днепропетровской области объявили тревогу. Помимо этого мониторинговые каналы в Telegram сообщали, что российские оккупанты применили баллистические ракеты.

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