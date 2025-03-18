Под Запорожьем восстанавливают электроснабжение после вражеских обстрелов

По словам чиновника, в поселке Малокатериновка уже вернули электричество.

Между тем, добавил он, в Кушугуме и Балабино "свет пока будет подаваться по графику".

Накануне глава ОГА рассказал, что в результате российских атак на одну из прифронтовых громад Запорожской области более 3 тысяч абонентов были без света и 3 села - без водоснабжения.

Федоров также проинформировал, что из-за вражеских ударов был поврежден объект критической инфраструктуры.

На Facebook-странице Кушугумской громады (расположена к югу от города Запорожье) вчера рассказали, что в результате обстрелов пропал свет в населенных пунктах Балабино, в поселках Кушугум и Малокатериновка.

Стоит добавить, что на днях в Кушугумском поселковом совете также объявили в сети о запрете на территории всей громады с 14 марта выхода на прибрежные территории вдоль береговой линии.

"Причина - близость к линии фронта (15 км) и повышенный уровень угрозы. Любые лица, замеченные в зоне запрета, будут восприняты как вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ)", - пояснили в сельсовете.

Также в заявлении отмечалось, что за пребывание в этой зоне без соответствующего разрешения "могут применяться меры огневого поражения".

Обстрелы Запорожской области

Как рассказал сегодня утром глава ОВА Федоров, в течение суток российские оккупанты нанесли 442 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Он уточнил, что:

275 БПЛА различной модификации атаковали Каменское, Лукьяновское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

4 обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Новоданиловку.

163 артудара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 7 сообщений о повреждении автомобилей, квартир, частных домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали", - говорится в заявлении чиновника.