Под Запорожьем восстанавливают электроснабжение после вражеских обстрелов

В населенных пунктах Кушугумской громады Запорожского района продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Там возникли проблемы со светом в результате вчерашнего российского обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
По словам чиновника, в поселке Малокатериновка уже вернули электричество.
Между тем, добавил он, в Кушугуме и Балабино "свет пока будет подаваться по графику".
Накануне глава ОГА рассказал, что в результате российских атак на одну из прифронтовых громад Запорожской области более 3 тысяч абонентов были без света и 3 села - без водоснабжения.
Федоров также проинформировал, что из-за вражеских ударов был поврежден объект критической инфраструктуры.
На Facebook-странице Кушугумской громады (расположена к югу от города Запорожье) вчера рассказали, что в результате обстрелов пропал свет в населенных пунктах Балабино, в поселках Кушугум и Малокатериновка.
Стоит добавить, что на днях в Кушугумском поселковом совете также объявили в сети о запрете на территории всей громады с 14 марта выхода на прибрежные территории вдоль береговой линии.
"Причина - близость к линии фронта (15 км) и повышенный уровень угрозы. Любые лица, замеченные в зоне запрета, будут восприняты как вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ)", - пояснили в сельсовете.
Также в заявлении отмечалось, что за пребывание в этой зоне без соответствующего разрешения "могут применяться меры огневого поражения".
Как рассказал сегодня утром глава ОВА Федоров, в течение суток российские оккупанты нанесли 442 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Он уточнил, что:
"Поступило 7 сообщений о повреждении автомобилей, квартир, частных домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали", - говорится в заявлении чиновника.
Напомним, вчера в "Запорожьеоблэнерго" предупредили, что в ряде населенных пунктов Запорожской области 18 и 19 марта ночью могут отключать свет.
Также мы писали, что 17 марта из-за российских дроновых ударов в Полтавской области в Кременчугском районе вводили аварийные отключения света. Тогда без света в регионе осталось более 1000 потребителей.
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