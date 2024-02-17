Под Запорожьем прогремел взрыв, есть попадание по объекту инфраструктуры

По его словам, взрыв прогремел вблизи села Натальевка. Федоров призвал жителей региона находиться в укрытиях.

Добавим, что в Киеве и в северных, восточных и центральных областях была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением.

Обновлено в 12:35

Федоров сообщил, что, по предварительным данным, есть попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья.

Информация о пострадавших уточняется.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:15

Какая ситуация на Запорожском направлении

Напомним, летом 2023 года украинские войска провели контрнаступление в Запорожской области. Было освобождено более десятка населенных пунктов, но цели не удалось достичь и прорвать российскую оборону.

Спикер Таврического направления сообщал, что на этом участке фронта относительное затишье. Также он опроверг информацию о якобы планах россиян наступать на Запорожском направлении и угрозе для Запорожья.