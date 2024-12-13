RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Под запретом. Какие вещи и товары нельзя перевозить через границу с Молдовой

Что нужно знать украинцам о пересечении границы с Молдовой (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украина и Молдова имеют безвизовый режим, поэтому для пересечения границы нужно иметь при себе только действительный биометрический или обычный загранпаспорт, а также соблюсти таможенные правила перевозки товаров. Украинцы без статуса беженца могут находиться в Молдове до 90 дней в течение 180 дней без визы.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя перевозить через границу с Молдовой.

Что нельзя везти в Молдову

В Молдову нельзя ввозить наркотические и токсичные вещества, оружие, химические и радиоактивные вещества, рецептурные лекарственные препараты, а также культурные ценности и антикварные предметы. Под запретом также мясные изделия и молочная продукция, консервы на мясной основе, семена, саженцы деревьев и другой посадочный материал.

В некоторых случаях при въезде в Молдову или транзите через ее территорию нужно оформить декларацию. Это надо сделать, если везете товары коммерческого характера в личном багаже и их стоимость не превышает эквивалент в молдавских леях 1 000 евро или 1 000 кг массы нетто, а также декларация нужна для товаров, перевозка которых через таможенную границу разрешена другими контролирующими органами.

Письменно путешественники должны заявить о животных, которых перевозят (нужно также иметь ветеринарные паспорта, где указана информация об их вакцинации), видах флоры и продуктах полученных из дикорастущих растений.

Важно также, чтобы на момент въезда в страну загранпаспорт был действителен более 90 дней. Если путешествуете на авто, то приобретите международную страховку.

На какие вещи действуют ограничения

Ряд товаров и предметов можно ввозить в Молдову в ограниченном количестве.

Ограничения действуют на:

  • ювелирные изделия (до 5 единиц на человека независимо от стоимости)
  • фотоаппарат или видеокамера – по 1 шт.
  • смартфоны – 2 шт.
  • очки – 4 пары
  • часы – 3 шт.
  • портативные компьютеры и другие виды электроники – 1 шт.
  • вино – до 2 л и пиво – до 5 л
  • 200 сигарет или 50 сигар
  • изделия из кожи – 3 шт., из меха – 1 шт.
  • продукты (не мясные и молочные) только для личных нужд
  • не рецептурные лекарства, обезболивающие препараты не сильного действия для собственных нужд – 5 упаковок на человека

В случае, если человек проходит курс лечения рецептурными препаратами, при пересечении границы ему нужно иметь при себе копию медкарты, рецепт на лекарства, чек из аптеки об их покупке и справку с диагнозом, подписанную врачом.

При сухопутном пересечении границы разрешено перевозить товары, стоимость которых не превышает 200 евро и они не предназначены для коммерческого пользования.

Также путешественникам стоит учесть, что можно перевозить валюту максимум 10 тыс. евро, если ее не декларировали письменно.

Какие товары и вещи можно перевозить в ограниченном количестве (скриншот сайта Eubam.org)

Какое наказание за нарушение таможенных правил

При пересечении границы таможенники просматривают груз людей, которые въезжают в страну, если на контроле обнаружат запрещенные вещи, их могут конфисковать. Также могут назначить штраф, сумма зависит от того, что именно человек пытался незаконно перевезти.

В крайних случаях человека могут депортировать и выдать запрет на въезд в Молдову сроком на 5 лет.

Добавим также, что на молдавско-украинской границе действуют четыре пункта пропуска совместного контроля границы: "Джурджулешты-Рени", "Кривая-Мамалыга", "Бричаны-Россошаны" и "Ларга-Кельменцы". Пограничный контроль на этих пунктах осуществляется быстрее, поскольку пограничники работают в одном месте и путешественникам нужно останавливаться только один раз.

Украинцы могут пересекать границу с Молдовой без визы (фото: Getty Images)

Ранее мы подробно рассказывали, что нельзя перевозить через границу с Польшей, а также какие вещи разрешено транспортировать в ограниченном количестве.

Читайте также о том, ЕС перенес на неопределенный срок запуск новой системы Entry/Exit Scheme, которая должна была автоматически фиксировать въезд/выезд иностранцев на границе. Некоторые страны не успели подготовить техническую базу. Европейская комиссия предложила внедрить EES еще в апреле 2016-го, система должна была заработать в 2022 году.

При подготовке материала использовали: Visitukraine today, Eubam.org и Сustoms.gov.md.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваГраница с Украиной