Под запретом. Какие вещи и товары нельзя перевозить через границу с Молдовой

Что нельзя везти в Молдову

В Молдову нельзя ввозить наркотические и токсичные вещества, оружие, химические и радиоактивные вещества, рецептурные лекарственные препараты, а также культурные ценности и антикварные предметы. Под запретом также мясные изделия и молочная продукция, консервы на мясной основе, семена, саженцы деревьев и другой посадочный материал.

В некоторых случаях при въезде в Молдову или транзите через ее территорию нужно оформить декларацию. Это надо сделать, если везете товары коммерческого характера в личном багаже и их стоимость не превышает эквивалент в молдавских леях 1 000 евро или 1 000 кг массы нетто, а также декларация нужна для товаров, перевозка которых через таможенную границу разрешена другими контролирующими органами.

Письменно путешественники должны заявить о животных, которых перевозят (нужно также иметь ветеринарные паспорта, где указана информация об их вакцинации), видах флоры и продуктах полученных из дикорастущих растений.

Важно также, чтобы на момент въезда в страну загранпаспорт был действителен более 90 дней. Если путешествуете на авто, то приобретите международную страховку.

На какие вещи действуют ограничения

Ряд товаров и предметов можно ввозить в Молдову в ограниченном количестве.

Ограничения действуют на:

ювелирные изделия (до 5 единиц на человека независимо от стоимости)

фотоаппарат или видеокамера – по 1 шт.

смартфоны – 2 шт.

очки – 4 пары

часы – 3 шт.

портативные компьютеры и другие виды электроники – 1 шт.

вино – до 2 л и пиво – до 5 л

200 сигарет или 50 сигар

изделия из кожи – 3 шт., из меха – 1 шт.

продукты (не мясные и молочные) только для личных нужд

не рецептурные лекарства, обезболивающие препараты не сильного действия для собственных нужд – 5 упаковок на человека

В случае, если человек проходит курс лечения рецептурными препаратами, при пересечении границы ему нужно иметь при себе копию медкарты, рецепт на лекарства, чек из аптеки об их покупке и справку с диагнозом, подписанную врачом.

При сухопутном пересечении границы разрешено перевозить товары, стоимость которых не превышает 200 евро и они не предназначены для коммерческого пользования.

Также путешественникам стоит учесть, что можно перевозить валюту максимум 10 тыс. евро, если ее не декларировали письменно.

Какие товары и вещи можно перевозить в ограниченном количестве (скриншот сайта Eubam.org)

Какое наказание за нарушение таможенных правил

При пересечении границы таможенники просматривают груз людей, которые въезжают в страну, если на контроле обнаружат запрещенные вещи, их могут конфисковать. Также могут назначить штраф, сумма зависит от того, что именно человек пытался незаконно перевезти.

В крайних случаях человека могут депортировать и выдать запрет на въезд в Молдову сроком на 5 лет.

Добавим также, что на молдавско-украинской границе действуют четыре пункта пропуска совместного контроля границы: "Джурджулешты-Рени", "Кривая-Мамалыга", "Бричаны-Россошаны" и "Ларга-Кельменцы". Пограничный контроль на этих пунктах осуществляется быстрее, поскольку пограничники работают в одном месте и путешественникам нужно останавливаться только один раз.

Украинцы могут пересекать границу с Молдовой без визы (фото: Getty Images)