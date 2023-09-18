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Под Воронежем нашли дрон. Он взорвался, когда его осматривала Росгвардия

Россия, Понедельник 18 сентября 2023 12:05
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Под Воронежем нашли дрон. Он взорвался, когда его осматривала Росгвардия Фото: взрыв дрона произошел под Воронежем во время осмотра Росгвардии (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Беспилотник взорвался во время его осмотра сотрудниками Росгвардии под Воронежем (РФ). Его нашли в районе трассы "Воронеж-Нововоронеж".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Так, утром в воскресенье, 17 сентября, местные жители обнаружили на 25-м километре трассы "Воронеж-Нововоронеж", на территории совхоза "Воронежский" неизвестный беспилотник.

"Вскоре на место прибыли взрывотехники Росгвардии. Когда они начали осматривать беспилотник - он взорвался" - говорится в сообщении.

По данным Baza, беспилотник взорвался в Новоусманском районе Воронежской области.

Взрыв дрона произошел под Воронежем во время осмотра Росгвардии (t.me/bazabazon)

По предварительным данным, якобы, в результате взрыва никто не пострадал.

Атаки дронов в России

В последнее время в России атаки дронов, причем не только на приграничные области, стали довольно частыми. Например, в конце июля в Брянской области произошел взрыв в Трубчевске, в населенном пункте пропала электроэнергия. По словам местных жителей, неизвестный беспилотник атаковал здание отдела полиции.

По данным The New York Times, атаки дронов на Москву и другие регионы России снижают способность Кремля вести войну против Украины. В частности, они позволяют усилить разногласия среди российского командования.

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