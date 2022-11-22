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Под ударом врага дома и ЛЭП: в Сумской области насчитали 100 "прилетов"

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Сумская область, Вторник 22 ноября 2022 09:25
Под ударом врага дома и ЛЭП: в Сумской области насчитали 100 "прилетов" Фото: в Сумской области насчитали 100 "прилетов" (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска снова обстреливали Сумскую область с разного вооружения, было около 100 "прилетов". Враг повредил частные дома и ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Сумская область. Зафиксировано около 100 прилетов из минометов, САУ, РСЗО", - написал Тимошенко.

Он сообщил, что российские войска обстреляли 4 территориальные общины: Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую.

"Повреждено здание заведения культуры, частный дом. В селе Кондратовка Хотинского территориального общества повреждения получили частные дома и здания. На севере области из-за обстрелов поврежден ЛЭП", - отметил Тимошенко.

По его словам, погибших в результате обстрелов нет.

Напомним, днем ранее россияне также массированно обстреливали Сумскую область, тогда они повредили дома и газопровод.

Добавим, также мы писали, что в Сумской области из-за аварии на воздушных линиях без электричества остались почти 15 тысяч абонентов.

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