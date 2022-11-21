Войска РФ обстреляли Сумскую область: повреждены дома и газопровод

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В Середино-Будской громаде около 11:30 российские военные выпустили 10 мин по приграничному селу. Повреждения получил Дом культуры и частный дом местных жителей. А после 13:00 еще был один "прилет" из миномета по другому селу. В обоих случаях люди не пострадали.

По Зноб-Новгородской громаде войска РФ стреляли из артиллерии. Было 10 "прилетов", без разрушений.

Хотинскую громаду враг обстрелял сразу из нескольких видов оружия: 20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из "Градов" разорвались у домов мирных жителей. Повреждены 5 жильцов общины и газопровод.

В Глуховской громаде село подверглось обстрелу из стрелкового оружия (3 автоматные очереди). Без последствий.