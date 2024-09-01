В Харькове прогремели десять взрывов: горит супермаркет, есть пострадавшие
В Харькове прогремели десять взрывов 1 сентября. Загорелся супермаркет, есть пострадавшие, в том числе медики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Серия взрывов в Харькове!" - написал Синегубов.
Буквально через 5 минут Синегубов сообщил о повторных взрывах в городе.
"Повторные взрывы. Угроза остается. Будьте в укрытиях!" – добавил глава ОВА.
Местные СМИ насчитали уже девять взрывов в Харькове. В Харьковской области звучит воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе баллистики с востока и севера.
Десять взрывов и пострадавшие
Позже глава ОВА отметил, что оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову.
"Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Количество уточняется. Есть угроза повторных ударов!" - предупредил он.
Горит супермаркет, среди пострадавших медики
Один из ударов по Харькову пришелся по району частной застройки.
"Горят несколько подворий, супермаркет. Есть пострадавшие, в том числе медики", - написал мэр Харькова Игорь Терехов.
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