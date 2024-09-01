В Харькове прогремели десять взрывов: горит супермаркет, есть пострадавшие

В Харькове прогремели десять взрывов 1 сентября. Загорелся супермаркет, есть пострадавшие, в том числе медики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Серия взрывов в Харькове!" - написал Синегубов.

Буквально через 5 минут Синегубов сообщил о повторных взрывах в городе.

"Повторные взрывы. Угроза остается. Будьте в укрытиях!" – добавил глава ОВА.

Местные СМИ насчитали уже девять взрывов в Харькове. В Харьковской области звучит воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе баллистики с востока и севера.

Десять взрывов и пострадавшие

Позже глава ОВА отметил, что оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Количество уточняется. Есть угроза повторных ударов!" - предупредил он.

Горит супермаркет, среди пострадавших медики

Один из ударов по Харькову пришелся по району частной застройки.

"Горят несколько подворий, супермаркет. Есть пострадавшие, в том числе медики", - написал мэр Харькова Игорь Терехов.