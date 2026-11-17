Закарпатье

В Мукачево в Закарпатье раздались взрывы. О последствиях пока ничего не известно.

Тернопольщина

На территории Тернопольщины фиксируют много вражеских дронов. На фоне массированной атаки были слышны взрывы.

По данным мониторинговых каналов, вектор движения враждебных целей - западные области. Об этом сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух.

Он подчеркнул, что угроза для Тернопольщины сохраняется в течение этих суток и особенно высока.

"Прошу всех максимально ответственно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Это реальная опасность!" - призвал Пастух.

"Желтая тревога может продолжаться долго. Поэтому следует подготовиться к возможным аварийным отключениям: зарядить телефоны и павербанки и набрать запас воды", - добавил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Черновцы

Черновцы частично остались без света из-за атаки России. Об этом сообщил городской голова Черновцов Роман Климчук.

По его словам, в городе пока не ездят троллейбусы. Вместо них местные власти организуют автобусы.

Львовская область

Во Львовской области есть последствия атаки РФ. Об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

"В одном из сел Золочевского района в поле упал вражеский беспилотник. Недалеко есть жилой дом. На месте работают профильные службы. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало", - говорится в заявлении.

Ровно, Луцк и другие западные области

В других западных областях в течение ночи также фиксировали пролет вражеских дронов. Взрывы уже слышали в Ровно и Луцке, там работала ПВО.

В Ровенской области более 300 населенных пунктов остались без света из-за атак РФ. Объекты критической инфраструктуры переходят на другие источники питания.

Винницкая область

В Виннице в результате попадания по автостоянке погибла женщина.

"Загорелись два легковых и два грузовых автомобиля. К сожалению, одна женщина погибла, еще одна женщина травмирована", - говорится в заявлении начальницы ОВА.

По утрам многие враждебные цели зафиксированы на западе страны. Шахеды целыми роями летят через Хмельнитчину и Тернопольщину дальше на запад.