RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под ударом 3 района, есть раненый. Полиция показала последствия атаки РФ в Киевской области

Фото: полиция показала последствия атаки РФ в Киевской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Под удар массированной атаки РФ по Украине 29 декабря попала Киевская область. В частности, под обстрелом были сразу три района, один человек был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Киевщина. В результате российской атаки повреждены 11 частных домов и 11 автомобилей, травмирован 1 человек", - говорится в сообщении.

 

На месте происшествия продолжают работу правоохранители, взрывотехники Киевщины и спасатели.

"Спасатели привлекались к ликвидации последствий вражеских обстрелов в Фастовском, Бориспольском и Бучанском районах", – добавили в МВД.

Что известно об обстреле Киева 29 декабря

Российские войска 29 декабря устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом были сбиты больше 30 вражеских целей.

Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже количество пострадавших увеличилось до 28 людей. Также сообщалось о трех погибших.

В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев полиция перекрыла несколько улиц в разных районах столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область