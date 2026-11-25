Во вражеском оборонном ведомстве утверждают, что на этот раз ВСУ атаковали страну-агрессора сотнями беспилотников.

Российские власти традиционно не раскрывают точное количество БПЛА, примененных Силами обороны Украины.

Несмотря на это, из заявления Минобороны РФ становится понятно, что речь идет о более чем 300 ударных беспилотниках.

Также утверждается, что минувшей ночью российские силы ПВО отражали атаку украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей, а также Краснодарского края.

В Минобороны РФ заявляют, что якобы удалось сбить и подавить 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Первые последствия атаки Украины на РФ 25 ноября

В российской Сызрани Самарской области на фоне атаки беспилотников раздалась серия взрывов. Местные жители сообщали о гуле дронов, включенных сиренах и красном зареве над городом. Одной из целей атаки стал местный нефтеперерабатывающий завод.

На записях также слышны сирены и звуки, похожие на работу противовоздушной обороны. Местные жители эмоционально реагируют на происходящее и удивляются большому количеству взрывов.

Под ударом оказался Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ в Самаре. После атаки там начался пожар.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на регион. По его словам, для отражения удара были задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Также в регионе включили предупредительные сирены.

"Продолжается атака ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы. Работают сирены. Соблюдайте правила безопасности. Сохраняйте бдительность, доверяйте только официальным источникам информации", - написал Федорищев.

Он также публично сообщил о повреждениях, возникших в результате ночной атаки на регион.