RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий

Фото: последствия удара россиян (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Александр Белоус

В Киеве во время российского обстрела 8 июля повреждены жилые дома и детская больница Охматдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский в Telegram обнародовал фото последствий удара по детской больнице в Киеве.

"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница", - написал он.

Зеленский написал, что все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.

"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", – добавил президент.

 

Напомним, российские войска 8 июля во второй раз за день обстреляли Киев. Предварительно известно о пяти погибших. Информация уточняется. Масштабная воздушная тревога прозвучала около 09:50. Тогда же воздушные силы заявили об угрозе применения врагом балистики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРакеты