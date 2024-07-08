Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий

"В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский в Telegram обнародовал фото последствий удара по детской больнице в Киеве.

"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница", - написал он.

Зеленский написал, что все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.

"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", – добавил президент.