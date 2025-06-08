Под Торецком враг пытается развивать успех: в ВСУ назвали цель России

Об этом заявил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона .

"Активнее всего противник себя сейчас ведет на Торецком направлении. Среднесуточное количество штурмовых действий за неделю - примерно 15-16, на сегодня он пытается развивать свой успех в направлении населенного пункта Яблуневки с целью дальнейших движений в направлении Константиновки", - сказал спикер ОТУ.

По его словам, враг не жалеет ресурсов, чтобы продвинуться вперед и построить плацдарм для наступления на Константиновку. В частности, россияне активно используют мотоциклы, чтобы быстро подобраться к населенным пунктам. Также враг применяет против Сил обороны FPV-дроны, дроны на оптоволокне и КАБы.

"Враг имеет возможность применять КАБы по этим населенным пунктам, разрушая любую застройку, именно гражданскую, любые вероятные укрытия для позиций Сил обороны", - добавил Запорожец.