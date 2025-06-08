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Под Торецком враг пытается развивать успех: в ВСУ назвали цель России

Константиновка, Воскресенье 08 июня 2025 12:31
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Под Торецком враг пытается развивать успех: в ВСУ назвали цель России Фото: в ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты пытаются развивать успех на Торецком направлении и продвигаться в сторону Яблуневки.

Об этом заявил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Активнее всего противник себя сейчас ведет на Торецком направлении. Среднесуточное количество штурмовых действий за неделю - примерно 15-16, на сегодня он пытается развивать свой успех в направлении населенного пункта Яблуневки с целью дальнейших движений в направлении Константиновки", - сказал спикер ОТУ.

Под Торецком враг пытается развивать успех: в ВСУ назвали цель России

По его словам, враг не жалеет ресурсов, чтобы продвинуться вперед и построить плацдарм для наступления на Константиновку. В частности, россияне активно используют мотоциклы, чтобы быстро подобраться к населенным пунктам. Также враг применяет против Сил обороны FPV-дроны, дроны на оптоволокне и КАБы.

"Враг имеет возможность применять КАБы по этим населенным пунктам, разрушая любую застройку, именно гражданскую, любые вероятные укрытия для позиций Сил обороны", - добавил Запорожец.

Ситуация на фронте

Напомним, за минувшие сутки, 7 июня, на фронте произошло более 193 боев. На Торецком направлении, по данным Генштаба, оккупанты 15 раз атаковали неподалеку Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки.

Как сообщало издание The Telegraph, Константиновка - главная цель российского наступления этим летом. Город - это важный логистический узел, поэтому является важной целью для оккупантов.

Подробнее о том, в чем важность Константиновки и сможет ли враг быстро дойти до города - в материале РБК-Украина.

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